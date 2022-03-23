Генштаб про війська РФ: зірвані терміни наступу, крадіжки палива та «гумдопомога» під дулом

У Генеральному штабі Збройних сил прозвітували про ситуацію, пов’язану з вторгненням російських військ станом на вечір 28-го дня вторгнення в Україну.

«Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу. Водночас російські окупанти в порушення норм міжнародного гуманітарного права не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу:

На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії військ РФ змін не зазнали;

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, російські військові організовували показову роздачу так званої «гумдопомоги» місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України;

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області через проблеми з логістичним забезпеченням війська РФ намагаються поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв;

«Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів», – підсумовує Генштаб ЗСУ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».