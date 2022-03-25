Кулеба розповів, що потрібно Україні для «більш конструктивних» переговорів

Консенсусу в переговорах із Росією наразі немає, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він вказав на розбіжності в позиціях: Україна вимагає припинення вогню, гарантій безпеки і відкидає будь-які компроміси щодо територіальної цілісності.

«Але Росія тримається за ультиматуми. Аби стимулювати більш конструктивний підхід, нам потрібні дві речі: більше санкцій та більше військової допомоги України», – заявив голова МЗС у своєму твітері.

Раніше 25 березня представники України та Росії заперечили слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про компроміс на двосторонніх переговорах.

25 березня президент Туреччини Реджеп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою, заявляючи, що не хочуть втягувати альянс у війну з Росією.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.