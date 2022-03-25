Прем’єр-міністр Великобританії провів «щиру та відверту» розмову з главою КНР про Україну

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном бесіду щодо ситцації довкола України, інформує сайт британського уряду.

Повідомляється, що сторони обговорили різні питання, які мають спільний інтерес, у тому числі ситуацію в Україні.

«Це була щира та відверта розмова, яка тривала майже годину. Вони погодились поговорити знову», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє китайське агентство Xinhua, Сі Цзіньпін та Борис Джонсон обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

«Сі Цзіньпін виклав принципи і позицію Китаю, підкресливши, що міжнародна спільнота повинна дійсно просувати мирні переговори, створити умови для політичного урегулювання українського питання і домагатися якнайшвидшого повернення миру в Україні», – йдеться в повідомленні.

Лідер КНР, як вказує агенство, заявив про готовність Китаю продовжувати конструктивну роль у цьому напрямку.

Напередордні на саміті НАТО закликало Китай чітко засудити війну РФ проти України і не підтримувати Росію ні економічно, ні у військовий спосіб.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.