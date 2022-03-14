США попередять Китай про ризики надання допомоги Росії

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван 14 березня в Римі зустрінеться із високопоставленим китайським дипломатом Янгом Цзечі, щоб застерегти Пекін від надання військової допомоги Росії, повідомляє «Голос Америки».

Це буде перша зустріч Саллівана з Цзечі після закритих консультацій у Цюриху в жовтні.

Салліван має намір попередити китайських дипломатів про можливу міжнародну ізоляцію, яка чекає на Китай, якщо він підтримуватиме агресію Росію проти України.

Офіційні особи Сполучених Штатів та інших країн в останні два тижні намагаються пояснити Китаю, що перехід на бік Росії матиме серйозні наслідки для торгових потоків, розвитку нових технологій і може загрожувати Китаю санкціями.

Китайські компанії, які проігнорують обмеження на експорт до Росії, можуть бути позбавлені доступу до американського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробничого циклу, заявила минулого тижня міністр торгівлі США Джина Раймондо.

13 березня офіційні особи США повідомили агентству Reuters, що Росія запросила в Китаю допомогу у військовій техніці. Це викликало занепокоєння Заходу.

В інтерв’ю телекомпанії CNN Салліван сказав, що Вашингтон уважно стежить за тим, чи Пекін надає економічну або військову підтримку Росії. Він заявив, що США не допустять, аби Росія ухилилася від санкцій «через будь-яку країну у будь-якій точці світу».