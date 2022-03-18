Байден попередив Сі Цзіньпіна про «наслідки» у разі допомоги Росії в її агресії проти України

Президент США Джо Байден 18 березня в телефонній розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про «наслідки» будь-якої допомоги, наданої Росії, яка вторглася в Україну, повідомляє Білий дім.

Байден і Сі провели майже двогодинну телефонну розмову, яка торкнулася України, Тайваню і двосторонніх відносин.

«Він описав наслідки в разі, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, яка здійснює жорстокі напади на українські міста і мирних жителів», – йдеться у заяві Білого дому.

Байден також «підкреслив свою підтримку дипломатичного вирішення кризи», – йдеться у заяві.

За повідомленням китайських державних ЗМІ, Сі сказав Байдену, що Пекін і Вашингтон повинні працювати разом заради миру.

«Криза в Україні – це те, чого ми не хочемо бачити», – сказав Сі Байдену, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Є також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

Хоча останнім часом у центрі уваги президента США домінувала війна в Україні, чиновники Білого дому кажуть, що вони не втратили з поля зору Китай – і спостерігають за тим, якими є наміри Сі.