Байден і Сі Цзіньпін провели майже двогодинну розмову про російську агресію проти України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів відеорозмову з лідером Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінем. Як повідомив Білий дім 18 березня, розмова тривала трохи менше ніж дві години.

Сторони офіційно не оприлюднили деталей розмови. Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на брифінгу, що Байден планує донести до Сі позицію, за якою «Китай нестиме повну відповідальність за будь-які дії, до яких вдасться на підтримку агресії Росії, і ми не вагатимемося, перш ніж змусити за це заплатити».

Також на порядку денному зустрічі мала бути економічна конкуренція між двома країнами.

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Зокрема, інформаційна агенція Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю заявляє, що Пекін висловив підтримку дипломатичному вирішенню російської агресії, але напряму не поклав відповідальність за повномасштабну війну на Москву.

«Українська криза – це щось, що ми не хотіли б бачити», – цитують Сі китайські державні медіа.

Згідно з позицією китайського МЗС, Сі та Байден «поділяють думку, що Китай та США повинні поважати одне одного, співіснувати в мирі та уникати конфронтації».

Білий дім анонсував розмову Джо Байдена та Сі Цзіньпіна раніше 18 березня. Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

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Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Є також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

Хоча останнім часом у центрі уваги президента США домінувала війна в Україні, чиновники Білого дому кажуть, що вони не втратили з поля зору Китай – і спостерігають за тим, якими є наміри Сі.