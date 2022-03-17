Байден проведе розмову з Сі Цзіньпіном, попередить про неприйнятність підтримки агресії РФ

Президент США Джо Байден 18 березня матиме телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, оголосив Білий дім у той час, як Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

«Президент Байден завтра розмовлятиме з президентом Сі і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії на підтримку агресії Росії, і ми, без вагань, змусимо заплатити ціну», – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 17 березня.

Байден і Сі також обговорять економічну конкуренцію між двома країнами, повідомила раніше 17 березня речниця Білого дому Джен Псакі.

Розмову було заплановано після зустрічі в Римі 14 березня між радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном і старшим радником із зовнішньої політики Китаю Яном Цзечі.

Під час зустрічі Салліван висловив занепокоєння щодо об’єднання Китаю й Росії. Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав, що Салліван був прямим із Яном щодо «можливих наслідків» для Китаю, якщо він надасть підтримку Росії.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Є також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

Хоча останнім часом у центрі уваги президента США домінувала війна в Україні, чиновники Білого дому кажуть, що вони не втратили з поля зору Китай – і спостерігають за тим, якими є наміри Сі.