Учнів російської школи у вірменському Гюмрі вишикували літерою Z

Учні російської школи у вірменському Гюмрі чули про війну в Україні лише з новин. Вони не мають уявлення, що саме символізує літера Z, але днями їх вишикували у дворі школи у формі цієї літери, що стала символом російського вторгнення в Україну і взята на озброєння російською пропагандою. Розповідає Радіо Азатутюн.

Керівництво школи вивело учнів на вулицю, хоча температура повітря була нижче нуля. Школярів вишикували у формі літери Z, в руки їм вручили аркуші паперу із тією ж літерою Z. Школярів сфотографували і відпустили.

Більшість школярів поняття не мали, що ця літера є символом російської армії у війні проти України.

Навіщо організували такий захід у школі за тисячі кілометрів від цієї війни? Хто фотографував дітей і навіщо поширювали ці знімки, для самих дітей так і залишилося незрозуміло.

«Нам точно не сказали, що це було, але нас усіх зібрали у дворі», – у розмові з Радіо Азатутюн сказав один із учасників акції.

Російська школа №19 розташована у військовому містечку при 102-й російській військовій базі та діє у підпорядкуванні Міноборони Росії. У цей двоповерховий будинок неможливо увійти та провести зйомку без дозволу Міноборони Росії.

Дирекція школи теж відмовилася прокоментувати подію.

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