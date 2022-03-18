Зранку Київ зазнав чергового удару російських військ – обстріляно житловий квартал у Подільському районі.



Уламки збитої ракети потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок, загорілися три нижніх поверхи. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло близько 8-ї години ранку, о 9:14 пожежу ліквідували.



Загалом внаслідок ракетного обстрілу у Подільському районі одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли столиці російською армією.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцію із демілітаризації та денацифікації».

Кремль також запевняє, що не завдає ударів по цивільних об'єктах, при цьому щодня руйнуючи житлові будинки, лікарні, школи та інфраструктуру українських міст.