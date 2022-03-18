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Ракетний удар по Києву: руйнування у Подільському районі столиці (фотогалерея)

Зранку Київ зазнав чергового удару російських військ – обстріляно житловий квартал у Подільському районі.

Уламки збитої ракети потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок, загорілися три нижніх поверхи. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло близько 8-ї години ранку, о 9:14 пожежу ліквідували.

Загалом внаслідок ракетного обстрілу у Подільському районі одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли столиці російською армією.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцію із демілітаризації та денацифікації».
Кремль також запевняє, що не завдає ударів по цивільних об'єктах, при цьому щодня руйнуючи житлові будинки, лікарні, школи та інфраструктуру українських міст.
Російські війська обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва
1 Російські війська обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва
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Внаслідок обстрілу пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа
3 Внаслідок обстрілу пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа
Залишки збитої ракети потрапили у&nbsp;п&rsquo;ятиповерховий житловий будинок, загорілися три нижніх поверхи
4 Залишки збитої ракети потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок, загорілися три нижніх поверхи
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Загалом внаслідок ракетного обстрілу у Подільському районі одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей
6 Загалом внаслідок ракетного обстрілу у Подільському районі одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей
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Кремль заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних
10 Кремль заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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