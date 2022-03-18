Росія зупинила навчання у школах Джанкоя заради розміщення в них своїх військових – Генштаб ЗСУ

У місті Джанкой, що в анексованому Криму, Росія зупинила навчання у загальноосвітніх навчальних закладах завдля розміщення у них своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, за даними української армії, військове керівництво Росії планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

За інформацією ЗСУ, серед російських військовослужбовців, які уже воюють на території України, нині почастішали випадки суїцидів та самокалічень.

«У пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях», – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За даними українського вйськового керівництва, командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил Росії, полковника Вадима Панькова збираються усунути від виконання обов’язків.

«Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель», – стверджують у ЗСУ.

Станом на ранок 18 березня особові втрати російської армії, за даними Генштабу, складають близько 14,2 тисячі осіб.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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Масштабна війна Росії проти України триває 23-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.