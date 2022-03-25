Ліквідований російський генерал, хаотичні обстріли та грабунки у місцевих – Генштаб ЗСУ про війська РФ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вечірнє зведення щодо ситуації у зв’язку з 30-ою добою російського вторгнення в Україну.

«Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій... Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва, продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях України триває «терор місцевого населення», оскільки війська РФ примусово вивозять людей на територію Росії.

«З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, в окупованому Луганську, в місцевій лікарні, війська РФ влаштували військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ.

«Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими», – йдеться в повідомленні.

Підсумовують українські військові вечірнє зведення повідомленням про те, що 25 березня ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».