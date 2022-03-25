Київ розкритикував заяви Сійярто про недопуск поставок зброї для України через територію Угорщини

Міністерство закордонних справ України розкритикувало висловлювання очільника МЗС Угорщини про те, що його країна лишатиметься осторонь розв’язаної Москвою війни та не дозволить транспортувати через свою територію зброю для Києва.

«Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі. Зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство. Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу. Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фанансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ – це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше сьогодні очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у фейсбуці написав:

«Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина залишилася осторонь війни (Росії проти України – ред.), тому більше не дозволимо поставки зброї через нашу країну. Ці поставки були б військовоою ціллю, що підлягає знищенню, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу».

Також Сійярто зазначив, що його країна і надалі не підтримує розширення санкцій на енергопостачання з Росії, «оскільки це призведе до різкого зростання витрат».

22 березня МЗС України вже вказувало колегам в Угорщині, що мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні.

Перед тим на полях зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто сказав, що його країна не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безполітної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

3 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Після 12 років безперервного правління чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (партія «Фідес») протистоятиме Петеру Маркі-Зай, кандидату від об’єднаної опозиції.