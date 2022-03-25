Україна та Росія заперечили слова Ердогана про компроміс на переговорах

Україна та Росія заперечили слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про компроміс на двосторонніх переговорах.

«Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань», – зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

За його словами, українська делегація зайняла на переговорах з Росією сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.

«Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України», – наголосив Кулеба.

Очільник російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що Росії недостатньо нейтрального статусу України.

За його словами, Моска наполягає на «комплексному договорі», який врахував би російські вимоги, висловлені на початку вторгнення (про так звану «денацифікацію», «демілітаризацію», визнання статусу анексованого Криму та окупованих територій Донбасу). Без цього, наголосив Мединський, «укладення договору малоймовірне». Окрім того він звинуватив Україну у затягуванні переговорів.

25 березня президент Туреччини Реджеп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.