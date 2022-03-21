Питання компромісів із Росією будуть вирішуватися на референдумі – Зеленський

Будь-які формати компромісів із Росією будуть винесені в Україні на референдум, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному мовнику.

За його словами, це стосується, зокрема, питань гарантій безпеки та окупованих територій Донбасу та Криму.

«Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (до НАТО – ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, «окей, інші гарантії безпеки». Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що говорив про необхідність винесення питань на референдум із представниками України на переговорах із Росією.

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«Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом», – додав президент.

У цьому ж інтерв’ю голова держави заявив, що Україна «фізично» не може виконати ультимативні вимоги Росії.

«Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, «віддайте нам Харків, Маріуполь, Київ». Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні президент – ми не можемо цього зробити. І ми навіть це бачимо в окупованих містах, у Мелітополі, в Бердянську, коли вони заходили – люди не віддають їм. Вони піднімають прапори – люди знімають… Тому я й відповів – ми можемо виконати ультиматум тільки, коли нас не буде», – сказав Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».