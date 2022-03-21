Кремль: зустріч Путіна і Зеленського можлива після «значного прогресу» в переговорах, а його немає

У Кремлі 21 березня заявили, що мирні переговори між Росією й Україною не досягли серйозних проривів.

У розмові з журналістами під час селекторної наради речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що потрібен «значний прогрес» у переговорах, після цього стане можливою зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Раніше сьогодні премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який намагався виступити як посередник у питанні припинення війни Росії проти України, заявив, що, попри певний прогрес, між сторонами залишаються великі розбіжності.

Зеленський вкотре заявив, що готовий до переговорів із Путіним в інтерв’ю CNN 20 березня. Він попередив, що якщо ці переговори зазнають невдачі, це означатиме «третю світову війну».

«Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я гадаю, що без переговорів ми не зможемо завершити цю війну», – сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю.

Він також наголосив, що якби Україна була в НАТО – Росія не вторглася б.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».