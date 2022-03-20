Зеленський каже, що готовий до переговорів із Путіним, але їх провал означатиме «третю світову війну»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але попередив, що якщо ці переговори зазнають невдачі, це означатиме «третю світову війну».

«Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я гадаю, що без переговорів ми не зможемо завершити цю війну», – сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

«Я вважаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби проваляться, це означатиме, що це третя світова війна», – додав він.

При цьому, за словами президента, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю.

«Ніяких компромісів, пов’язаних із нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, вони не зустрічали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що якби Україна була в НАТО – Росія не вторглася б.

«Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу. Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, зробіть це негайно, бо щодня гинуть люди… Я просив їх особисто прямо сказати, що НАТО готове нас прийняти через рік-два-п’ять, тільки прямо і чітко сказати, чи просто сказати ні. І відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але публічно двері залишаться відчиненими», – заявив президент.

Читайте також: Британський прем’єр застеріг від спроб нормалізувати відносини з Путіним

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».