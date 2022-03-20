Радіо Свобода Weekly: Що зупинить Путіна?

Коли закінчиться війна, чого хоче Росія і чому захопити Маріуполь не вийде: інтерв'ю із Арестовичем
Російська армія втрачає наступальний потенціал і її ресурсів вистачить ще на 2-3 тижні активних бойових дій в Україні. Загрози захоплення Києва зараз уже немає і у квітні кияни ймовірно зможуть повертатися до своїх домівок. Такі прогнози щодо широкомасштабної війни Росії проти України зробив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. В інтерв'ю Радіо Свобода він також розповів про втрати російської армії і пояснив, за яких умов війна може закінчитися.
Коли зупиниться Путін?
Делегації України і Росії обговорюють умови припинення війни. «Переговори йдуть більш-менш конструктивно», – заявив один з учасників процесу, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, існують принципові суперечності, але компроміс можливий. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вважає – якщо президент Росії Путін і відступить, то через якийсь час знову нападе на Україну.
Дивіться його відеоблог «Точка зору».
Суд в Гаазі зобов'язав Росію зупинити війну
Негайно зупинити війну проти України – до цього Росію зобов’язали в Гаазі. Міжнародний суд ООН у рекордно короткі терміни виніс проміжне рішення на користь Києва: наказав зупинити будь-яке просування Збройних сил РФ та підтримуваних нею нерегулярних сил територією України. Москва навіть не захищалася – слухання бойкотувала. Але розгляд справи продовжиться, і в українському МЗС заявляють: на останній стадії вирішуватиметься питання репарацій. Чи виконає Росія зараз наказ авторитетної судової установи? – дивіться в сюжеті ↓
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Після втрат і «PR-війни»: «кадирівців» з України повернули в Чечню
За час перебування в Україні чеченські військові російської армії (також відомі як «кадирівці» за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний. У контррозвідці СБУ розповіли Радіо Свобода про втрати «кадирівців» в Україні, назвали імена командирів чеченських підрозділів Росгвардії, які засвітилися неподалік Києва, а також розповіли деталі їхньої участі у російському вторгненні. Детальніше читайте у матеріалі.
Нерухомість родини Портнова у Москві спільно з друзями Лаврова
24 лютого 2022 року, як завжди у четвер, мав вийти черговий випуск «Схем». Редакція його підготувала, але показати не встигла. Почалась повномасштабна війна. Утім, насправді, цей випуск не втратив актуальності.
Тому що він – про Андрія Портнова. Про його зв'язки з політикумом у Кремлі та про майно його найближчого оточення у Росії.
Більше того, уже у воєнний час прізвище Портнова знову з'явилося у новинних стрічках. Колишній заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін звернув увагу на те, що представник Росії в ООН Василь Небензя, виправдовуючи російську агресію, зачитав із трибуни лист громадської організації, яку пов'язують із Андрієм Портновим. Де Портнов зараз? Невідомо. На дзвінки та повідомлення не відповідає.
Хто з російських олігархів не підтримав війну Путіна проти України та чи вплине це на Кремль?
З часу вторгнення РФ в Україну Захід та Сполучені Штати почали активно вводити різного роду санкції проти Росії, передусім – економічні. Вони зачепили й російських олігархів. Іноземні активи їхній компаній заморожують, а нерухомість, літаки та яхти – арештовують. Видання Forbes повідомило, що лише за перші дні війни великі російські бізнесмени втратили близько 126 мільярдів доларів.
Це змусило окремих російських олігархів уперше публічно заговорити про війну. Деякі з них виступили категорично проти війни з Україною, інші обережно натякають, що протистояння краще вирішувати дипломатичним шляхом.
Чи здатні ці олігархи вплинути на дії Путіна? Чи не є це лише спробою дистанціюватися від політики Кремля та врятувати свої іноземні активи від конфіскації? Читайте у матеріалі.
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