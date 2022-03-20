Від початку війни в Україні загинуло 115 дітей − ювенальні прокурори

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 115 дітей, більш ніж 140 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, у Київській області постраждало 58 дітей, Харківській − 36, Донецькій − 29, Чернігівській − 30, Миколаївський − 22, Житомирській − 15, Сумській та Херсонській – по 14 дітей.

Через воєнні дії діти в Україні гинуть внаслідок обстрілів, розстрілів російськими військовими, розриву протитанкових мін або помирають від травм під завалами зруйнованих будинків.

19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик, повідомляє ОГП.

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Того ж дня, згідно з повідомленням, під завалами зруйнованого будинку в Рубіжному на Луганщині загинуло двоє дітей.

«Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили», − повідомляють ювенальні прокурори.

18 березня у селі Лоцкино Баштанського району Миколаївської області через розрив протитанкової міни загинув 16-річний хлопець. Про це повідомляв напередодні Офіс генпрокурора.

16 березня у селі Колонщина Макарівської ОТГ Київської області військові РФ вбили двох мешканців будинку, яким вони хотіли незаконно заволодіти. Серед них, згідно з інформацією ОГП, був 16-річний підліток.

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Також через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновано повністю, повідомляє відомство.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».