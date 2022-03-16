Росія програє війну проти України, бо недооцінила український народ – Іса Акаєв

Крим.Реалії продовжують серію матеріалів про кримчан, які захищають Україну від російського вторгнення зі зброєю в руках. Раніше ми розповідали, як на війну вирушили фотограф із Криму, експолітв'язень Геннадій Афанасьєв та правозахисник Сергій Мокренюк. Ця історія про Ісу Акаєва – кримського інженера-будівельника та багатодітного батька, який вирушив на війну.

Кримчанин Наріман Білялов, відомий як розвідник Іса Акаєв, на війні не вперше. 2014 року, коли Росія анексувала Крим, він залишив півострів і вирушив захищати Україну на Донбас. Потім повернувся до мирного життя, допомагав співвітчизникам із Криму облаштовуватися на материковій частині України, популяризував кримськотатарські традиції у Вінницькій області. Але воєнне вторгнення Росії в Україну знову змусило кримчанина взяти до рук зброю. Він повідомив Крим.Реалії, що цього разу розраховує завершити війну з Росією поверненням Криму під контроль України.

«Житимемо на зло ворогам, на радість нашим мамам»

Кожне своє повідомлення про бойові будні Іса Акаєв пише з оптимізмом і запевняє у швидкій перемозі України.

«Сили вистачає, настрій бойовий», – писав він у фейсбуці зі своєї бойової позиції на початку березня.

Кримчанин закликає мешканців України не панікувати та не засмучуватися складнощами війни.

Обов'язково ми переможемо, навіть не сумнівайтеся. У такій гарній країні, з таким чудовим народом, просто неможливо не перемогти

«Усе нормально в нас. Рухаємося у бік Московії. Зараз розіб'ємо всіх (підрозділи російської армії – ред.) під Києвом і...все буде гаразд.

Ми обов'язково переможемо. У нас просто немає варіантів. Ми – міцні духом, сильні руками і досить кмітливі.

Не засмучуватися, не піддаватися паніці! Все буде гаразд, мої добрі. Обов'язково ми переможемо, навіть не сумнівайтеся.

У такій гарній країні, з таким чудовим народом, просто неможливо не перемогти. Тримайтеся, кріпіться, не засмучуйтеся. Давайте піднатужимося всі разом. Усіх це стосується: і тих, хто зі зброєю, і тих, хто допомагає, і тих, хто молиться», – сказав він 7 березня.

28 лютого Іса Акаєв із побратимами записав відеозвернення до російських військових, зокрема, мусульман. Він закликав їх йти зі Збройних сил Росії, а тих, хто прийшов воювати в Україну, пообіцяв «поховати».

Іса Акаєв упевнений у перемозі України над російськими військами і після війни запрошує всіх до Криму: «Ми обов'язково переможемо, ось побачите. А після перемоги всіх запрошую до Криму.

Робіть Дуа (молитву – ред.) за нас, а ми будемо – за вас. Буде тяжко. На жаль, будуть втрати. Але, я думаю, перемога та свобода цього варті. Ми переможемо і все буде добре. Весілля будуть, дітки народжуватимуться. Житимемо на зло ворогам, на радість нашим мамам».

«Крим ми повернути зобов'язані»

Знову воювати за Україну Іса Акаєв вирішив, щоб, як він каже, «доробити те, що не доробили за вісім років» – повернути Крим.

Крим ми маємо повернути. І ми обов’язково його повернемо

«Всевишній каже: боріться з тими, хто вигнав вас із дому. Для мене це мотивація боротися з Росією. Вона вигнала нас із нашого дому – з Криму. І за вісім років (Крим із 2014-го року окупований Росією – ред.) ми свою справу не доробили. Треба тепер доробити. Багато хто за цей час переконався, що з Росією не можна домовлятися. Її треба перемогти, а потім уже розмовляти. Крим ми маємо повернути. І ми обов’язково його повернемо. За своє рубатимемося до останнього і переможемо. Ми вже перемогли, раз у нас усі: від малого до великого – захищаються у цій війні», – заявив він Крим.Реалії.

Кримчанин вважає, що Росія програє війну проти України, оскільки недооцінила український народ.

Якщо нам ніхто не завадить, ми цю війну закінчимо на Красній площі у Москві

«Росіянам хочу сказати, що вони зробили велику дурість, що напали на нас ще 2014 року. Вони недооцінили наш народ. Якщо нам ніхто не завадить, ми цю війну закінчимо на Красній площі у Москві. Ми засмучуємося, коли бачимо, що російська армія творить з українськими містами. Але зламати нас цим не вдасться. Ми стаємо тільки злішими і захищатимемося ще активніше», – каже Іса Акаєв.

Батько кримського батальйону

Іса Акаєв став відомим у 2014 році, коли вирушив захищати Україну на Донбасі. До цього він вів звичайне життя, працював і виховував дітей. Вирушивши на передову на Донбас, заснував добровольчий батальйон «Крим» – із бійців, які, як і він сам, вийшли з Криму. Його учасники об’єдналися під ідеєю повернення Криму під контроль України.

Іса Акаєв та його соратники брали участь у боях за Саур-могилу в Донецькій області, а потім захищали Маріуполь, який залишився під контролем України.

Довгий час кримчанин не називав свого імені та воював інкогніто.

Балаклаву він зняв після того, як його родина залишила Крим. У попередні роки Іса Акаєв намагався оформити батальйон «Крим» у складі Збройних Сил України. Але це питання так і не було вирішено.

Проте Ісу Акаєва багато хто в кримському співтоваристві називають легендою спротиву російській агресії.

У мирному житті він із сім'єю облаштувався у Вінницькій області. Раніше зізнавався, що йому не вистачає Криму і тягне додому.

До воєнного вторгнення Росії в Україну Іса Акаєв допомагав облаштовуватися на материковій частині України кримчанам, які залишали півострів через політику російської влади. Але воєнні дії в Україні знову змінили плани. Наразі вдома на Ісу Акаєва чекають дружина і дев'ятеро дітей.