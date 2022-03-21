Генштаб ЗСУ про втрати РФ: близько 15 тисяч осіб, майже пів тисячі танків

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 тисяч особового складу своїх військ, а також:
- 498 танків
- 1535 бойових броньованих машин
- 240 артилерійських систем
- 80 РСЗВ
- 45 засобів ППО
- 97 літаків
- 121 гелікоптер
- 969 одиниць автомобільної техніки
- три кораблі /катери
- 60 цистерн із ПММ,
- 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 13 одиниць спеціальної техніки.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.
Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.
Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
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