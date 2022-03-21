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Генштаб ЗСУ про втрати РФ: близько 15 тисяч осіб, майже пів тисячі танків

Знищені бронеавтомобілі високої прохідності російської армії «Тигр-М» на дорозі в Харкові, 28 лютого 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 тисяч особового складу своїх військ, а також:

  • 498 танків
  • 1535 бойових броньованих машин
  • 240 артилерійських систем
  • 80 РСЗВ
  • 45 засобів ППО
  • 97 літаків
  • 121 гелікоптер
  • 969 одиниць автомобільної техніки
  • три кораблі /катери
  • 60 цистерн із ПММ,
  • 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 13 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.

Контратака армії України: російських військових відкинули від Києва (відео)
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Контратака армії України: російських військових відкинули від Києва (відео)

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Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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