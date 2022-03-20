Зеленський порівняв війну РФ в Україні і Другу світову під час звернення до Кнесету

Президент України Володимир Зеленський порівняв повномасштабне російське вторгнення в Україну з Другою світовою війною під час виступу через відеозв’язок перед парламентом Ізраїлю (Кнесетом).

За словами українського президента, дата 24 лютого «двічі увійшла до історії і обидва рази як трагедія – для українців, євреїв, для Європи, світу».

«24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, … нищила народи. 24 лютого 2022 року було віддано злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну», – сказав він у зверненні, що транслювалося в ефірі телемарафону українських телеканалів.

Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну «масштабною і підлою війною, направленою на знищення нашого народу – наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, громад, нашої культури, усього, що робить українців українцями».

«Саме тому я маю право на цю паралель і це порівняння нашої історії і вашої історії, нашої війни за виживання і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль, там звучать терміни, які звучали тоді», – сказав президент, нагадавши про термін «остаточне розв’язання єврейського питання», який використовували нацисти, і «остаточне вирішення українського питання», про яке заявляли в Кремлі.

Мер Тель-Авіва Рон Хулдай повідомляв, що виступ Зеленського транслюватимуть у прямому ефірі в центрі міста.

Зеленський вже виступав зі зверненнями до кількох законодавчих органів інших країн, зокрема, Конгресу США, Палати громад Великої Британії та німецького Бундестагу, починаючи з 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну.

Більше ніж один мільйон із 9,5 мільйонів жителів Ізраїлю мають коріння в Росії або інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії.