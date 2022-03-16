«Росія перетворила небо на джерело смерті» – Зеленський у виступі перед Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський 16 березня у зверненні до Конгресу США попросив запровадити над Україною безполітну зону і надати винищувачі МіГ-29, якими зможуть керувати українські пілоти.

«Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська використали тисячі ракет, незліченну кількість ракет, дрони – все це використовується для того, щоб убивати нас із точністю. Це той жах, із яким Європа не стикалася вже 80 років, і ми просимо відповіді на цей жах, просимо відповіді від усього світу. Невже ми просимо занадто багато? Ми просимо створення безполітної зони – щоб Росія не змогла тероризувати наші вільні міста. Якщо ми не можемо просити про це – от вам альтернатива, ви знаєте, які оборонні системи нам необхідні, С-300, ви знаєте, як багато залежить на полі бою від можливості використовувати літаки, потужна авіація має захистити наш народ, нашу свободу, нашу землю. Літаки, які допоможуть Україні, Європі, і ця зброя є, але вона перебуває на землі, а не в українському небі», – сказав Володимир Зеленський.

Зі зверненням до своєї країни 16 березня також виступить президент США Джо Байден. За повідомленнями преси, він оголосить про надання додаткових фінансових ресурсів на військову допомогу Україні. США розширять постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та зенітно-ракетних комплексів Stinger. За словами людей з оточення президента Байдена, Білий дім не готовий запровадити безполітну зону над Україною та схвалити передачу Україні польських МІГів, оскільки побоюється прямого протистояння з Росією, яка є ядерною країною.

Кілька днів тому Білий дім відповів відмовою на пропозицію Польщі передати Україні літаки МІГ-29, натомість Польща хотіла отримати американські F-16. На відміну від адміністрації Байдена, в Конгресі США переважають настрої на користь надання Києву бойових літаків. На підтримку такого кроку висловилося кілька впливових американських законодавців.