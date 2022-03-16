Хакери зламали спільний ефір телеканалів України, у рухомому рядку – фейкова заява Зеленського

Невідомі хакери близько 12:30 16 березня зламали спільний ефір українських телеканалів під час трансляції блоку, який готували журналісти телеканалу «Україна-24». У рухомому рядку зʼявилася фейкова заява нібито від імені президента України Володимира Зеленського із визнанням поразки і закликом скласти зброю та «повернутися до своїх сімей».

Президент України Володимир Зеленський звернеться по відеозвʼязку до Конгресу Сполучених Штатів, це відбудеться 16 березня в ранкові години за часом Вашингтона (мінус шість годин до київського часу).

Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною та попросить надати країні бойові літаки МІГ-29, які перебували в арсеналі Польщі. Ці літаки дозволять Україні протистояти в небі російській авіації, обʼєктами ударів якої останніми днями стають житлові квартали українських міст.

Кілька днів тому Білий дім відповів відмовою на пропозицію Польщі передати Україні літаки МІГ-29, натомість Польща хотіла отримати американські F-16. На відміну від адміністрації президента Джо Байдена, в Конгресі США переважають настрої на користь надання Києву бойових літаків. На підтримку такого кроку висловилося кілька впливових американських законодавців.