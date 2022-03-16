Обстріл телевежі у Вінниці – в місті тимчасово нема ефірного телемовлення

Під обстріл російських військ у Вінниці в середу потрапила телевежа концерну РРТ, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

«Вранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв’язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює», – йдеться в повідомленні.

Перед тим голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські загарбники в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці. Він казав, що інформації щодо жертв немає.

Російські війська вже не вперше атакують телевізійні та вежі зв’язку в Україні. До такого вони вдавалися раніше, у Києві, Харкові, Рівному та інших містах.