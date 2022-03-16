Володимир Зеленський виступить 16 березня перед Конгресом США

Президент України Володимир Зеленський звернеться по відеозвʼязку до Конгресу Сполучених Штатів, це відбудеться 16 березня в ранкові години за часом Вашингтона (мінус шість годин до київського часу).

Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною та попросить надати країні бойові літаки МІГ-29, які перебували в арсеналі Польщі. Ці літаки дозволять Україні протистояти в небі російській авіації, обʼєктами ударів якої останніми днями стають житлові квартали українських міст.

Зі зверненням до країни 16 березня також виступить президент США Джо Байден. За повідомленнями преси, він оголосить про надання додаткових фінансових ресурсів на військову допомогу Україні. США розширять постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та зенітно-ракетних комплексів Stinger. За словами людей з оточення президента Байдена, Білий дім не готовий запровадити безполітну зону над Україною та схвалити передачу Україні польських МІГів, оскільки побоюється прямого протистояння з Росією, яка є ядерною країною.

Кілька днів тому Білий дім відповів відмовою на пропозицію Польщі передати Україні літаки МІГ-29, натомість Польща хотіла отримати американські F-16. На відміну від адміністрації Байдена, в Конгресі США переважають настрої на користь надання Києву бойових літаків. На підтримку такого кроку висловилося кілька впливових американських законодавців.