На півдні України окупанти викрали ще одного мера, люди вийшли на протест

У місті Скадовськ Херсонської області російські військові 16 березня викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Після цього місцеві жителі зібралися на мітинг біля міської ради, вимагаючи повернення представників влади на робочі місця, пряму трансляцію з місця подій вів активіст Артем Костюченко.

«Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєва та Юрія Палюха. Збираймося на центральні площі о 12:00», – написав Костюченко після 11:00.

Раніше Запорізька єпархія Православної церкви України повідомила, що російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ отця Олега Ніколаєва.

Раніше окупанти викрали в містах Запорізької області щонайменше двох мерів – у Дніпрорудному та в Мелітополі. Також серед затриманих є громадські активісти, організатори антиросійських протестів.

Першим був затриманий міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.

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Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».