Мирні жителі у Запорізькій області не припиняють виходити на вулиці проти загарбників з РФ

У Запорізькій області мешканці міст, тимчасово окупованих російськими військами, продовжують збиратися на акції протесту проти загарбників.

Так, щоденно зранку на ходу центром міста виходять жителі Приморська. Відеотрансляцію 14 березня організував місцевий інтернет-портал.

Під час акції її учасники також висловили підтримку мерам міст, захоплених агресором, та жителям Маріуполя. Активісти скандували «Приморськ – це Україна!», «Мелітополь, ми з тобою!», «Дніпрорудний, ми з тобою!», «Маріуполь ми з тобою!».

Опівдні на акцію супротиву окупантам вийшли мешканці Бердянська. Вони пройшлися центром міста з національними прапорами, співаючи гімн України. Відео з заходу оприлюднив місцевий портал.

На акції протесту продовжують збиратися і жителі Мелітополя, де раніше російські військові викрали мера міста Івана Федорова та одну з координаторок протесту, місцеву активістку Ольгу Гайсумову. За повідомленнями місцевих ЗМІ, російські військові оточили площу Перемоги, де люди зазвичай збиралися на мітинги – сталася штовханина між містянами і російськими військовими. Городяни кричали росіянам – «Вам тут не рады! Вас тут не ждали!». Є повідомлення про затримання щонайменше двох активістів.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».