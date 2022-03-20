Зеленський виступить перед парламентом Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський звернеться до парламенту Ізраїлю 20 березня у форматі відеоконференції.

Речник ізраїльського Кнесету сказав, що виступ Зеленського, який часто підкреслював своє єврейське походження, запланований на 18:00 за Києвом.

Мер Тель-Авіва Рон Хулдай повідомив, що виступ Зеленського транслюватимуть у прямому ефірі в центрі міста.

Зеленський вже виступав зі зверненнями до кількох законодавчих органів інших країн, зокрема, Конгресу США, Палати громад Великої Британії та німецького Бундестагу, починаючи з 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну.

Більше ніж один мільйон із 9,5 мільйонів жителів Ізраїлю мають коріння в Росії або інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії.