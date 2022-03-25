Опитування: 83% українців виступають за українську як єдину державну мову в країні

В Україні 83% громадян виступають за те, щоб українська була єдиною державною мовою в країні, свідчать дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

«Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах. З іншого боку за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%. У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їх кількість зменшилась майже вдвічі», – йдеться в дослідженні.

Соціологи кажуть: за останнє десятиліття спостерігається постійна динаміка зростання кількості тих, хто вважає українську мову рідною: з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Російська за 10 років втратила з 42% до 20%.

Крім того, дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті готові найближчим часом перейти винятково на українську. Серед російськомовних – таких третина

Також спостерігається постійне зменшення російськомовного сегменту українців: у 2012 році таких респондентів було близько 40%, а на початку війни – 18%.

«Сьогодні більшість (67%) вважають, що ніяких проблем між україномовними та російськомовними громадянами в Україні не існує. 19% вважають, що мовна проблема існує, але вона не є настільки важливою. Лише 12% вважають, все таки, що це питання є загрозою для внутрішньої безпеки. Важливо, що тези про наявність проблеми у мовній сфері є популярними не серед російськомовного населення, а саме у західних регіонах, де українська домінує в усіх сферах», – йдеться в повідомленні.

Опитування відбулося 19 березня серед 1 тисячі повнолітніх респондентів в усіх областях, окрім тимчасово окупованих. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Похибка не перевищує 3,1%.