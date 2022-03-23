Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови України після війни – опитування

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови України після війни, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«51% вважає, що вистачить 5 років, 13% – до року. Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто. Молодь зазвичай більш оптимістично налаштована. На заході, на відміну від сходу, війна не нанесла суттєвих руйнувань та дозволила більшою мірою зберегти звичне життя і теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, живуть надією, що з їхнім домом все буде добре. При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни – 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа винятково влади», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років та ті, хто покинули своє місто.

«90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% – міжнародні організації, 12% – США і лише 10% – Україна», – вказують дослідники.

Також соціологи наголошують, що плани на життя після війни в основному пов’язані із подорожами.

«Подорожувати країною після війни планують 55% українців – це виглядає як бажання засвідчити своє ставлення та «обійняти» країну, цінність якої підвищилася разом з ціною, яку доводиться платити за те, що ми – громадяни України. Професійний розвиток, нові знання в цілому є другим дуже актуальними напрямком планів, бо попереду відновлення країни, в професійній площині та структурі зайнятості відбудуться зміни, отже, громадяни це розуміють і вже 49% роздумують як отримати додаткову освіту чи нові знання, а 38% – освоїти нову професію», – йдеться в повідомленні.

Також 27% мріють після війни відкрити свою справу, 21% – піти нову роботу... 25% після війни хочуть завести домашнього улюбленця – так втілюється бажання піклуватися, отримувати теплі емоції та оточувати себе життям. Майже всі хочуть або залишитися вдома або повернутися додому, кажуть соціологи.

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування «Адаптація українців до умов війни» 19 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед тисячі повнолітніх респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності – не більше ніж 3,1%.