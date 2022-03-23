Серед українців, які мали роботу до війни, 53% нині не працюють – соціологи

Серед українців, які мали роботу до війни РФ проти України, більш ніж половина (53%) сьогодні не працюють, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

«22% працюють у звичному режимі, 21% – віддалено або частково, лише 2% – знайшли собі нову роботу. Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота – це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку. Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації. Найбільше це торкнулося мешканців сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто покинув своє місто (66%)», – йдеться в дослідженні.

За даними соціологів, економічне становище внаслідок війни РФ проти України не змінилося лише у 18% громадян, у 52% значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося.

«40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць. Проте пандемія COVID-19 навчила українців заощаджувати і відсоток тих, хто підвищив свою матеріальну безпеку в кризу виріс», – кажуть експерти.

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування «Адаптація українців до умов війни» 19 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед тисячі повнолітніх респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності – не більше ніж 3,1%.