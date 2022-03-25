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Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні перевищують 16 тисяч осіб

Український військовослужбовець проходить повз знищену російську реактивну систему залпового вогню «Град». Харків, 24 березня 2022 року

Росія втратила у війні з Україною близько 16 100 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.

Крім того, РФ втратила:

  • 561 танк
  • 1625 бойових броньованих машин
  • 291 артилерійську систему
  • 90 РСЗВ
  • 49 засобів ППО
  • 115 літаків
  • 125 гелікоптерів
  • 1089 одиниць автомобільної техніки
  • 5 кораблів /катерів
  • 72 цистерни з ПММ
  • 53 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 18 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили в Генштабі.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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