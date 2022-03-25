Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні перевищують 16 тисяч осіб

Росія втратила у війні з Україною близько 16 100 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.

Крім того, РФ втратила:

561 танк

1625 бойових броньованих машин

291 артилерійську систему

90 РСЗВ

49 засобів ППО

115 літаків

125 гелікоптерів

1089 одиниць автомобільної техніки

5 кораблів /катерів

72 цистерни з ПММ

53 БПЛА оперативно-тактичного рівня

18 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили в Генштабі.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.