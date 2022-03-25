Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні перевищують 16 тисяч осіб

Росія втратила у війні з Україною близько 16 100 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.
Крім того, РФ втратила:
- 561 танк
- 1625 бойових броньованих машин
- 291 артилерійську систему
- 90 РСЗВ
- 49 засобів ППО
- 115 літаків
- 125 гелікоптерів
- 1089 одиниць автомобільної техніки
- 5 кораблів /катерів
- 72 цистерни з ПММ
- 53 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 18 одиниць спеціальної техніки.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили в Генштабі.
Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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