Москва опинилася на межі розриву відносин із Болгарією після заяв посла Росії щодо війни

Президент Болгарії Румен Радєв назвав логічним кроком у нинішній ситуації відкликання посла Болгарії в Росії на консультації у відповідь на різкі та недипломатичні заяви російського посла Елеонори Митрофанової. Про це болгарський президент заявив 24 березня після участі в саміті НАТО у Брюсселі, передає болгарське видання «Дневник».

«Щодо заяв Митрофанової він повторив позицію уряду, що ніхто не має права привласнювати собі право виступати від імені болгарського народу», – ідеться в повідомленні.

Вторгнення в Україну посольство Росії в Болгарії супроводжувало випадами на адресу офіційної Софії, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У фейсбуці дипломатичного представництва болгарське керівництво було назване «євроатлантичними прихвостнями», оскільки за його розпорядженням на другий день війни припинив мовлення телеканал RT, а незабаром і «Спутник». Згодом посол Митрофанова у відеопривітанні болгарам з приводу національного свята, Дня визволення від османського ярма, порівняла російсько-турецьку війну 1877–78 років, коли за сприяння російської армії Болгарія була відновлена на політичній карті Європи, з нинішньою війною проти, як вона висловилася, «нацистського київського режиму».

Голова уряду Кіріл Пєтков викликав посла на бесіду і дуже різко висловився з приводу такої аналогії. «Нашу подяку російському народу за звільнення не можна принизити шляхом порівнянь із сьогоднішньою братовбивчою війною в Україні», – наголосив Пєтков. Премʼєр наполягав також на тому, щоби посольство Російської Федерації не втручалося у внутрішню політику Болгарії.

Згодом Митрофанова в інтервʼю каналу «Россия 24» стверджувала, що болгарський народ не підтримує «ані риторику, ані дії свого уряду проти Росії». Глава російської дипломатичної місії поводиться в Болгарії як російський генерал-губернатор, заявила Атлантична рада Болгарії. У ЗМІ та громадських колах стали лунати заклики про висилку Митрофанової.

У негативний бік через воєнне вторгнення в Україну змінили своє ставлення до Росії 40% болгар, свідчать дані дослідження агентства Trend, проведеного в період з 5 до 12 березня. Тільки 16% вважають, що російське вторгнення виправдане, 61% дотримуються протилежної думки.