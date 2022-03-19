Болгарія не продовжуватиме контракт із «Газпромом» на постачання газу – МЗС України

Болгарія не планує продовжувати контракт на постачання природного газу з російським «Газпромом» на тлі повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у вечірньому зведенні щодо дипломатичної роботи.

«Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським «Газпромом» на тлі війни в Україні. Дія контракту спливає наприкінці року», – повідомляють у МЗС.

Київ неодноразово закликав країни Заходу відмовитися від російських енергоносіїв на тлі нової агресії Москви проти України.

Серед інших новин, про які повідомляє відомство:

57 міст Польщі в односторонньому порядку припинили дії угод щодо співпраці з 48 російськими містами та 12 містами Білорусі

американська нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії

німецька компанія Bosch готується до повної зупинки виробництва на російських заводах, зокрема, на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі

МЗС також звітує про отримання гуманітарної допомоги, зокрема, медичної допомоги від Великої Британії, Угорщини та Міжнародного комітету Червоного Хреста в Монако.

«З початку повномасштабної війни РФ Хорватія надала Україні майже 115 тонн гуманітарної допомоги, а також пожежне спорядження вартістю близько 60 тисяч доларів. У Львові розвантажили п’ять фур гуманітарної допомоги з Грузії», – додають у відомстві.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.