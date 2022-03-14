Американці облаштували у Львові польовий госпіталь для постраждалих від війни українців

ЛЬВІВ ‒ У одному із паркінгів Львова американська Міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина» облаштувала польовий госпіталь, куди можуть звертатися ті, хто постраждав від війни в Україні. Медична допомога безкоштовна і надається протягом всієї доби. Працюють у польовому госпіталі американські лікарі та медсестри.

У стислий термін частина паркінгу перетворилась у польовий госпіталь. До нього ‒ безперешкодний проїзд. У медичних наметах є все необхідне для надання допомоги травмованим чи пораненим людям, які тимчасово покинули свої домівки чи взагалі їх втратили через вторгнення російської армії, сюди можуть звернутись усі, хто постраждав від війни.

У наметах тепло, стерильно, десятки ліжок готові для прийому пацієнтів, підведений кисень, є всі потрібні медикаменти.

Цей госпіталь одночасно може прийняти 60 осіб. Тут надають невідкладну допомогу, хірургічну, стаціонарні та амбулаторні послуги, а також лікуватимуть дітей і прийматимуть пологи у жінок. Тут є дві операційні, 4 післяопераційні, рентген відділ.

Зі США до Львова приїхали п’ятдесят лікарів, медсестер і технічний персонал.

«Ми тут можемо допомогти всім, кому потрібна допомога. Ми не знаємо, що буде далі і які будуть потреби, але ми їх закриємо, чи надаватимемо допомогу біженцям чи травмованим, немає різниці», ‒ каже Еліот Темпейні, головний лікар польового госпіталю.

Американські медики, які приїхали у Львів, мають великий досвід роботи в польових умовах, зокрема багато з них рятували постраждалих під час війни в Іраку.

Потрібна допомога

«Як тільки почався військовий конфлікт в Україні, ми зрозуміли, що буде потрібна допомога і розгортання медичного польового госпіталю. Розраховували на одночасне лікування 58 пацієнтів, але ми можемо надати допомогу від 100 до 200 пацієнтам у день. Можемо опікуватися пораненими і травмованими пацієнтами, можемо стабілізувати їхній стан», ‒ розповідає лікар зі США Джон Трок.

Поки що лікарняні ліжка порожні. Спільно з Львівською військовою адміністрацією американські медики опрацьовують план дій щодо скерування у польовий госпіталь постраждалих.

Лікар швидкої допомоги зі США Кріс Брендінбург наголосив, що разом із колегами працюватиме в Україні стільки, скільки зможе.

Ми будемо тут

«І поки є люди, які потребують допомоги і ми можемо її надавати, ми будемо тут. Ми організація, яка здійснює місію допомоги людям, як гуманітарна організація», ‒ зауважив лікар.

Львів прийняв майже 200 тисяч вимушено переміщених осіб. Близько півтисячі закладів у місті створили умови для проживання переселенців. Майже всі заклади освіти, культури займаються допомогою людям із різних регіонів, які змушені були втекти з-під обстрілів. Багато залишились без даху над головою, без найнеобхідніших речей. Щодоби через львівський вокзал проходить до 60 тисяч людей, які або ж тут залишаються або їдуть далі. Близько 5 тисяч чоловіків-переселенців стали на облік у військкоматі у Львові.

Львівщина є гуманітарним хабом

«Львівщина є гуманітарним хабом, який приймає тисячі людей. Багато людей розселені у Львові, але у них немає сімейних лікарів, а такий польовий госпіталь дасть можливість в ургентному порядку створити лікарню, яка допомагатиме нашій медицині у Львові. Цей госпіталь дає можливість оперативно реагувати на звернення переселенців, коли їх буде багато, то ми вчасно зможемо допомогти», ‒ каже начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

Цього тижня на Львівщині ізраїльські медики відкриють польовий військовий госпіталь, який надаватиме медичну допомогу пораненим військовослужбовцям.