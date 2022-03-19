Bosch іде з російського ринку. Німеччина розслідує постачання деталей для військової техніки Росії

Німецька компанія Robert Bosch GmbH заявила 18 березня, що згортає свою діяльність у Росії. Таке рішення компанія ухвалила після того, як Україна заявила про використання Росією деталей Bosch у військовій техніці, пише Bloomberg.

Використання запчастин Bosch у «нецивільних» цілях суперечить її політиці, заявила компанія.

«Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам», – ідеться у заяві Bosch.

У компанії визнали, що йдеться про блоки керування для комерційного транспорту, які також можуть використосуватися і у військовій техніці.

Bosch заявила, що очікує на повну зупинку виробництва на російських заводах, у тому числі на заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деталі Bosch знайшли у російській військовій техніці, яка вторглася на українські території. Міністерство у справах економіки ФРН, повідомляє Der Spiegel, розпочало розслідування проти компанії у звʼязку з можливим постачанням до Росії товарів подвійного призначення на порушення санкцій ЄС.

Німеччина, яка є провідною економікою Європейського союзу і одним із політичних лідерів цього обʼєднання, тривалий час продовжувала готуватися до запуску газопроводу «Північний потік-2» та зберігала максимально можливі за умов санкційного режиму економічні звʼязки з Росією.