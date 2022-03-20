До Словаччини прибули перші підрозділи для розгортання системи Patriot

Перші натовські підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot, прибули до Словаччини. Про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь.

Система буде розміщена на військово-повітряній базі «Сліач» у центральній частині Словаччини, уточнив міністр.

«Інші райони розгортання нині затверджуються з експертами щодо можливостей системи Patriot, щоб захисна парасолька охоплювала якомога більшу частину території Словацької Республіки», – наголосив він.

Міністр також зазначив, що система Patriot не є заміною системі С-300 радянського виробництва, яка стоїть на озброєнні Словаччини. За його словами, йдеться про ще один елемент оборони повітряного простору країни.

Надь при цьому наголосив, що С-300 застаріла. «Зважаючи на її вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від Російської Федерації (що після неспровокованої агресії на території України абсолютно неприйнятно для будь-якого військового співробітництва) ми постараємося замінити її в майбутньому на іншу систему, яка б забезпечила більш серйозний захист Словацької Республіки», – написав глава оборонного відомства.

Цього тижня Надь заявляв, що Братислава готова передати систему С-300 радянського виробництва Україні, але за умови, що словацька армія отримає заміну.

Агенство Reuters повідомляло, що США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400. Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було. Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви. Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Москва стверджує, що атакує виключно українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

У нещодавньому відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію. Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що країни НАТО направили Україні радянські системи ППО з діапазоном висот менше, ніж С-300, але здатні збивати крилаті ракети.