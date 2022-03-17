Генштаб повідомляє про «ліквідацію» полковника армії Росії

Українські військові «ліквідували» на Харківщині полковника армії Росії Ігоря Ніколаєва, який був командиром 3-ї мотострілецької дивізії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, Збройні сили України завдали «значних втрат» підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районі Харкова та Ізюма Харківської області.

«Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки», – зазначають у Генштабі.

Як повідомив Генштаб на початку доби 17 березня російські війська продовжують нести втрати, мають великі проблеми з комплектуванням бойових та підрозділів забезпечення, збільшується кількість випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Росії брати участь у війні на території України.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 березня втрати особового складу армії Росії складають близько 14 тисяч осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.