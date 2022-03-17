Втрати, нестача сил і дезертирство: Генштаб ЗСУ про проблеми військ РФ на 22-й день війни

Станом на початок 22-ї доби війни РФ проти України російські війська продовжують нести втрати, мають великі проблеми з комплектуванням бойових та підрозділів забезпечення, збільшується кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Росії брати участь у війні на території України. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

«Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та сил оборони. Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої «спеціальної операції» серед власного населення», – додає Генштаб.

Українські військові кажуть, що стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

«Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ, втрати точнюються. Крім того, за попередню добу, знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється, додали в Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За останніми даними Генештабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять майже 14 тисяч осіб. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.