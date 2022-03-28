У Маріуполі залишається понад 100 тисяч людей – мер

У блокованому російськими військами Маріуполі залишається понад 100 тисяч людей – про це повідомила міська рада із посиланням на мера Вадима Бойченка.

Бойченко, як передає пресслужба Маріупольської міської ради, заявив про неохідність повної евакуації з міста.

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«Достатньо багато людей перебуває у Маріуполі, точно за 100 тисяч людей. Близько 160 тисяч, за визнанням відомих людей, які мешкають у Маріуполі (в умовах – ред.), в яких неможливо жити, бо немає взагалі нічого: ні світла, ні тепла», – заявив Бойченко.

Маріупольська міська рада також оприлюднила контакти посольств України в сусідніх країнах для тих жителів міста, яких примусово вивезли до Росії. Міська влада закликала вивезених містян повідомити свої дані найближчому посольству України.

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За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.