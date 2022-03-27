У Будапешті вшанували пам’ять загиблих у драмтеатрі Маріуполя

У Будапешті 27 березня вшанували пам’ять загиблих внаслідок російського авіаудару по Драматичному театрі у Маріуполі, де переховувалися містяни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогогдні в Будапешті відбулася акція вшанування пам’яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни», – заявив Кулеба.

Акція відбулася біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю», де вшановано пам’ять угорських євреїв, знищених нацистами: перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

«Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам’ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя», – зазначив міністр.

На його думку, на таку акцію активістів надихнула промова президента України Володимира Зеленського, який згадував про це місце у своєму звернення до учасників саміту ЄС.

«Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках. Цей заклик відгукнувся в серцях не лише українців, але і багатьох європейців та угорців. Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють «Ніколи знову». Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді «Ніколи знову». А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги», – закликав глава МЗС України.

27 березня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.

Він додав, що, за оцінками влади, Росія примусово вивезла на свою чи підконтрольну їй територію «від 20 до 30 тисяч» маріупольців.

Бойченко також заявив, що число загиблих у місті можна оцінити в «тисячі людей». Точної цифри він не навів.

Маріуполь перебуває в облозі від початку березня, за нього тривають бої. За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.