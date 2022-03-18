На книжковому ярмарку у Болоньї Україна представить порожній стенд-маніфест – Інститут книги

На цьогорічному Болонському міжнародному ярмарку дитячої книжки Україна представить порожній стенд-маніфест. Про це повідомляє Український інститут книги.

«Із ним українська книжкова спільнота звертається до колег з інших країн по підтримку, аби наступного року повернутися на Болонський ярмарок зі стендом, наповненим книжками», – наголошують в Інституті книги.

Сам стенд організатори Болонського ярмарку надали цього року Україні безкоштовно, натомість Росії в участі відмовили.

«Організатори закликали видавців, що братимуть участь, привезти дитячі книжки, перекладені з української на мови світу, аби зібрати їх у межах спільної виставки. Ще одна експозиція, запланована в центральній частині ярмарку – це демонстрація 30-40 українських книжок», – повідомляє Український інститут книги.

Болонський міжнародний ярмарок дитячої книжки є провідним професійним ярмарком дитячих книг у світі. Починаючи із 1963-го, він проводиться щорічно протягом чотирьох днів у березні чи квітні у італійському місті Болонья. Цього року він триватиме з 21 по 24 березня.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.