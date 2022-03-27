Маріуполь перебуває під контролем ЗСУ, російські військові контролюють околиці – мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.

«Є околиці міста, які вони, звісно, взяли під контроль. Місто – в кільці і кільце, природно, стискається. На 30-й день воно увійшло глибше до міста, але місто сьогодні під контролем ЗСУ», – сказав Бойченко в інтерв’ю Уніан.

За його словами, на запитання «коли звільнять Маруіполь» «навіть Генеральному штабу ЗСУ сьогодні, мабуть, важко дати відповідь».

«Я думаю, треба набратися терпіння та сил, все покаже час», – сказав Бойченко.

Він також повідомив, що 90% житлового фонду міста так чи інакше постраждали. «Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучання «Градом», гаубицею або системою «Буратіно». 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація», – сказав мер.

За словами Бойченка, на сьогодні можна говорити про евакуацію «50% населення від 540 тисяч», яке було до війни.

Він додав, що, за оцінками влади, Росія примусово вивезла на свою чи підконтрольну їй територію «від 20 до 30 тисяч» маріупольців.

Бойченко також заявив, що число загиблих у місті можна оцінити в «тисячі людей». Точної цифри він не навів.

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