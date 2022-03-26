У Маріуполі військові РФ насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – мерія

У Маріуполі російські загарбники насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів із міської лікарні №1, повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

«За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, на території лікарні перебували близько 700 людей, однак точна кількість вивезених – невідома.

Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня, за нього тривають бої. За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.