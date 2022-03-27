З Маріуполя та міст Луганщини евакуювали 1 100 людей – Верещук

Протягом дня 27 березня спрацювали два гуманітарних коридори в Донецькій та Луганській областях, повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, із зон бойових дій вивезли 1 100 людей.

«Донецька область: з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 586 людей. Також 15 автобусів доїхали до блокпосту на в’їзді до Бердянська і завтра зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольське шосе, 27», – сказала міністерка.

Вона нагадала, що в Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

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«Луганська область: гуманітарним коридором з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Попасної до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей», – додала Верещук.

Вона також повідомила, що поліція вивела 155 жінок, дітей та літніх людей з-під завалів хлібзаводу та зі сховища школи на Луганщині.

«Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупантів вони витягли і врятували всіх людей», – сказала урядовиця.

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Завтра, за її словами, планується продовжити евакуацію з Маріуполя та запустити гуманітарні коридори до Сумської області.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.