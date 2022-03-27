50 цивільних із Ірпеня вийшли на зв’язок, але не змогли виїхати через обстріли – мер

На Ірпінь були спроби наступу російських військ, які українським військовим вдалося відбити, заявив мер міста Олександр Маркушин. Про це він сказав у своєму зверненні в Телеграмі 27 березня.

«На Ірпінь був наступ із трьох сторін, але хлопці наші мужньо відбили. Ми на своїх позиціях, на тих же й залишаємося, на яких були до наступу, більше того – на деяких напрямках йдемо вперед», – повідомив він.

За даними мера, сьогодні з міста вдалося евакуювати три родини.

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«Нам дуже потужно допомагають волонтери, всі живі-здорові. Сім’ї з маленькими дітьми. Сьогодні зв’язалися з людьми, які перебувають у (житловому комплексі – ред.) «Грін Ярді», 50 людей вийшло. Але почалися обстріли і люди знову пішли в підвали. Нічого, завтра будемо пробувати їх забрати і кожного будемо вивозити», – додав Маркушин.

23 березня Національна поліція України повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.

Президент України Володимир Зеленський 25 березня присвоїв почесне звання «Місто – герой України» ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Охтирці й Миколаєву.