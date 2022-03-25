Зеленський присвоїв звання міст-героїв ще 4 містам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Місто – герой України» ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Охтирці й Миколаєву. Про це він оголосив у своєму зверненні в ніч на 25 березня, і відповідний указ опублікований на сайті президента.

Згідно з документом, звання присвоєне «з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України».

6 березня «містами-героями» оголосили Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваху.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».