Лідери G7 готові знижувати залежність від російських нафти й газу – заява

Лідери країн «Групи семи» (G7) оприлюднили заяву проти російського вторгнення в Україну за підсумками саміту в Брюсселі, що відбувся 24 березня.

Згідно із заявою країн G7, вони «здійснюють подальші кроки щодо зниження залежності від російських енергоносіїв».

«Ми зобов’язуємося активно підтримувати країни, які бажають поступово відмовитися від залежності від імпорту російського газу, нафти та вугілля», – написано у тексті заяви.

Окремо згаданий заклик лідерів G7 до країн-виробників нафти та газу «діяти відповідально» та нарощувати постачання на міжнародний ринок. Одночасно наголошується, що ключову роль у цьому має відігравати ОПЕК.

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Країни G7 також виступають за повне виконання санкцій, запроваджених проти Росії, і готові координувати відповіді на спроби обійти обмеження, зокрема щодо операцій Центробанку Росії із золотом. У заяві наголошується, що лідери країн G7 готові запровадити додаткові санкції у разі потреби.

Крім того, лідери G7 застерегли Москву від застосування біологічної, хімічної та ядерної зброї під час розпочатої Росією війни проти України.

«Ми попереджаємо щодо будь-якої загрози використання хімічної, біологічної та ядерної зброї або пов’язаних із нею матеріалів», – наголошується у заяві.

У документі йдеться про готовність країн приймати біженців із України.

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До G7 входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія та Італія. Вони проводять обговорення за участю керівництва Європейського Союзу.

Київ неодноразово закликав європейські країни відмовитися від російських енергоносіїв. Наразі про цей крок заявили Сполучені Штати та Велика Британія.

На тлі російського вторгнення в Україну британсько-нідерландська компанія Shell заявила про поетапну відмову від нафти та газу з Росії, а в британській ВР відмовилися від нових контрактів на купівлю російських нафти та газу. Найбільший німецький енергетичний концерн E.ON 16 березня оголосив про відмову від нових покупок російського газу.