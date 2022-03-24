Столтенберґ попередив про «тяжкі наслідки» в разі використання Росією хімічної зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив «велику помилку» неспровокованим вторгненням в Україну, і попередив про «тяжкі наслідки» в разі застосування Москвою хімічної зброї в Україні.

Виступаючи напередодні позачергового саміту НАТО 24 березня, Столтенберґ повідомив, що лідери на зустрічі обговорять «необхідність перезавантаження стримування й оборони в довгостроковій перспективі».

Альянс заявив, що подвоїть кількість угруповань у Європі, додавши ще чотири – в Румунії, Угорщині, Словаччині й Болгарії.

«Президент Путін зробив велику помилку, а саме розв’язав війну проти незалежної суверенної країни. Він недооцінив силу українського народу, хоробрість українського народу і його збройних сил», – сказав Столтенберґ.

Він також зазначив, що будь-яке використання хімічної зброї «докорінно змінить» природу конфлікту між Росією та Україною, оскільки це буде «явним» порушенням міжнародного права, яке матиме «широкомасштабні й тяжкі наслідки».

«Серйозність використання хімічної зброї, звичайно, стає ще більш очевидною, знаючи, що завжди існує ризик зараження... ми побачимо поширення хімічних агентів також на територію НАТО», – сказав він.

Столтенберґ не уточнив, як НАТО відреагує на таку атаку.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За майже місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики.

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.