За місяць війни в Україні загинули 128 дітей − ювенальні прокурори

Через збройну агресію РФ в Україні з 24 лютого загинули 128 дітей, щонайменше 172 дитини поранені. Про це 24 березня повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, у Київській області постраждало 64 дитини, в Харківській − 43, Донецькій − 43, Чернігівській − 32, Миколаївський − 24, місті Києві – 16, Житомирській та Херсонській – по 15, Сумській –14 дітей.

«У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. 11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в селі Перемога Броварського району Київської області військовими РФ було застосовано зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був убитий 13-річний хлопець. 13 березня 2022 року у місті Бучі Київської області військовослужбовцями збройних сил РФ безжально розстріляно автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули», – ідеться в повідомленні.

Також через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 566 закладів освіти, 73 із них зруйновано повністю, повідомляє відомство.

Прокурори наголошують, що «дані не є остаточними з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».